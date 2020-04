Stiri pe aceeasi tema

- In contextul pandemiei de COVID-19 si a prevederilor legale in vigoare, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale "Cindrelul-Junii" Sibiu a luat decizia de a amana pentru anul 2021 cea de-a V-a editie a Festivalului - Concurs al Cantecului Popular Romanesc "Lucretia Ciobanu",…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj organizeaza vineri, 6 martie 2020, orele 11, la Sala de expoziții „Florin Isuf”, cea de a treia manifestare din cadrul proiectului aniversar „Poetul este un rege și i se cuvine un tron”. Evenimentul, inchinat sarbatoririi la…

- Sub genericul programului „Conexiuni culturale”, in sala Caminului Cultural Dealul Nou, comuna Sarata, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (director, Florin Zancescu) – institutie publica aflata in subordinea Consiliului Judetean Bacau – a organizat editia din acest…

- Sarbatoarea romaneasca a dragostei isi are loc de cinste si la Turceni, unde maine vor fi organizate o serie de manifestari. Organizatorii, respectiv Casa de Cultura din localitate, in colaborare cu Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea C...

- Joi, 20 februarie 2020, delegația Consiliului Județean Maramureș prezenta la ediția de primavara a Targului de Turism al Romaniei 2020, in parteneriat cu Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale ”Liviu Borlan” Maramures și Muzeul Judetean de Etnografie si Arta Populara…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Dolj și Centrul „Aripi de Lumina“ al Arhiepiscopiei Craiovei redeschid atelierele de muzica și de creatie populara, in perioada 06 februarie – 4 iunie 2020. Cele doua ateliere, „Ca la țara“ și „Sa ne imprietenim cu muzica“, se vor…

- USR Gorj critica ideea directorului Transloc, Mihai Paraschiv, de a schimba autobuzele vechi din parcul auto cu unele scoase din uz din alte localitati din țara. Liderii Uniunii Salvați Romania și-a exprimat indignarea fața de intenția șefului societații de transport in comun din Targu-Jiu…

- Primaria din Rovinari vrea stadion de 1,6 milioane de euro - Consilier: Sa-l ținem muzeu?Primaria din orașul Rovinari, județul Gorj, vrea sa construasca un stadion de Liga a II-a, cu peste 1,6 milioane de euro, bani de la CNI, deși echipa din localitate este in Liga a IV-a. Primarul spera…