Târgu Jiu: Un tânăr de 17 ani a dispărut dintr-un centru rezidențial Un minor este cautat de polițiștii gorjeni, dupa ce a disparut din centrul rezidențial care il gazduiește. Polițiști din Targu Jiu au fost sesizați ieri ca, Popescu Constantin-Florin, de 17 ani, din municipiu, beneficiar al Centrului de Primire in Regim de Urgența a Minorului, a plecat in mod voluntar din centru și pana in prezent nu a mai revenit. La fata locului s-a deplasat echipa operativa constituita la nivelul subunitatii care a efectuat cercetarea la fața locului, persoana fiind pusa in urmarire. Semnalmente:inaltime 1,65-1,70 m, greutate 60 kg, par saten, tuns scurt cu freza pe partea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

