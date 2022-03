Târgu Jiu: Un polițist acuzat că ar fi jefuit o sală de jocuri de noroc, reținut Un polițist acuzat ca ar fi jefuit o sala de jocuri de noroc din Targu Jiu, la finalul lunii februarie, a fost reținut in cursul zilei de duminica. Barbatul ar fi agent de poliție la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj. Ar fi amenințat-o pe angajata unei sali de jocuri de noroc și a primit suma de peste 9.000 de lei, dupa care a disparut. Totul a ramas insa inregistrat pe camerele de supraveghere ale salii. In imagini apare un individ cu gluga și care poarta masca de protecție. Suspectul este din comuna Aninoasa unde ieri… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un fost polițist a fost reținut de foștii colegi, dupa ce ar fi jefuit mai multe farmacii și sali de jocuri de noroc, dar și o banca din Iași. Barbatul a fost polițist in Vaslui și și-a dat demisia in toamna anului 2020, informeaza Digi24 . Polițiștii au crezut ca au de-a face cu un hoț profesionist…

- Un fost polițist a fost reținut de foștii colegi, dupa ce a jefuit mai multe farmacii și sali de jocuri de noroc, dar și o banca din Iași. Barbatul fusese polițist in Vaslui și iși daduse demisia in toamna anului 2020.

- Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au descins in trei judete pentru destructurarea unui grup care elibera certificate de vaccinare false. Judecatorii au emis mandate de perchezitie pentru 13 locuinte, una dintre…

- In cursul anului trecut a fost inregistrata o creștere a infracționalitații economice, cele mai mari creșteri fiind inregistrate la evaziune fiscala și contrabanda cu țigari, in timp ce la spalare de bani e semnalata chiar o scadere a numarului de cazuri. A scazut numarul furturilor din locuințe și…

- Faptele reținute in dosarul penal deschis in vara anului trecut la Poliția Municipiului Slobozia, in baza plangerilor inaintate instituției de catre deponenții CAR Invațamant, s-au schimbat. Ancheta s-a mutat la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, din cadrul Inspectoratului de Poliție…

- Politistii lugojeni impreuna cu colegii lor de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J Timis au pus capat unor afaceri ilegale care aveau loc chiar in piata. Joi dimineata, oamenii legii au facut sase perchezitii la persoane banuite de contrabanda cu produse accizabile.…

- O cantitate de 28 de kilograme de aur, dar si peste o suta de pietre pretioase au fost indisponibilizate sau confiscate de politisti si comisari pentru protectia consumatorilor, in cadrul unei actiuni derulate la operatori economici care comercializeaza astfel de produse in municipiile Galati si Tecuci,…

- Amplasarea pe repede-nainte a bustului Regelui Mihai in Parcul Municipal care a ajuns și sa-i poarte numele nu s-a facut tocmai legal, dupa cum atragea atenția și Bistrițeanul.ro. Parchetul de pe langa Judecatoria Bistrița a deschis un dosar penal in acest sens: In luna octombrie a acestui an, in Parcul…