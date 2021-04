Târgu Jiu: Tânăr amendat pentru gesturi obscene lângă un loc de joacă Un tanar de 28 de ani, din județul Prahova, a fost sancționat ieri contravențional de polițiști din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu cu amenda in valoare de 1500, conform Legii nr.61/1991, pentru sancționarea faptelor de incalcare a unor norme de conviețuire sociala, a ordinii și liniștii publice. Barbatul este acuzat ca a facut gesturi obscene in apropierea unui loc de joaca din Targu Jiu, in care se aflau copii. Totodata, tanarul a fost sancționat cu amenda in valoare de 1000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr 55/2020, care vizeaza restricțiile impuse in pandemia de coronavirus. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

