Târgu Jiu: Proiect de 70 de milioane de euro pentru o nouă clădire la Spitalul Județean Conducerea Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu va avea la dispoziție in perioada imediat urmatoare un proiect pentru o cladire noua. Imobilul ar putea fi realizat in stada Progresului și va fi legat cu o pasarela de cladirea veche a Spitalului 700, cum este cunoscut. Este cel mai important proiect care se afla in portofoliul actualului manager pentru urmatorii patru ani. Se propune construirea unui imobil nou din fonduri europene. Cladirea va avea 6 etaje pe un teren de cateva mii de metri patrați. La ultimul etaj va fi amenajat și un heliport pentru aterizarea elicopterelor SMURD.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

