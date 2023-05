Stiri pe aceeasi tema

- Caz halucinant la Targu Jiu! O intreaga familie a ajuns la spital, dupa ce a mancat ciorba cu insecticid, sambata. Soacra ar fi venit pe la nora si i-a facut o ciorba cand aceasta din urma nu era acasa. Din greseala, femeia a confundat o sticla in care credea ca este apa cu una in care era, de fapt,…

- O intreaga familie a ajuns la Spitalul de Urgența din Targu Jiu, dupa ce și-au dat seama ca au mancat ciorba care a fost preparata, din greșeala, cu insecticid. Trei copii și trei adulți, dintre care doi bebeluși, cu varste de 8 și 10 luni, au fost investigați de medici. Care este starea lor de sanatate.

- Sase persoane au ajuns la spital dupa ce au mancat ciorba cu pesticide. Șase persoane din Gorj au ajuns miercuri la spital, dupa ce au mancat ciorba cu pesticide. Este vorba de doua familii din Targu Jiu și Danești. La Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu au fost internați trei adulți și trei…

- Fata inecata cu jeleu a decedat ieri, 2 mai, la Spitalul de Urgența pentru Copii din Cluj. Poliția a fost anunțata de medici și este in desfașurare o ancheta. In timp ce se afla la școala, in localitatea Geaca, adolescenta s-a inecat cu un jeleu. Medicii spun ca s-a pierdut timp prețios pana cand o…

- Sarbatoarea Invierii Domnului va fi intampinata cum se cuvine in serviciile sociale subordonate DGASPC Gorj. Pregatirile sunt in linie dreapta, spațiile de cazare și zonele de servire a mesei fiind supuse unui proces de igienizare specific acestei perioade. Pe parcursul zilelor urmatoare, au loc activitați…

- Adrian Minune se confrunta cu dificultati in prezent, fiind internat in spital din cauza unor probleme de sanatate. Intreaga sa familie il sprijina in aceasta perioada dificila. Conform fanatik.ro, Adrian Minune a fost dus de urgenta la spitalul Ponderas, unde a fost supus unor investigatii medicale.…

- Fetița a ajuns la spital cu dureri insuportabile de stomac, iar medicii au bagat-o imediat in operație. Cadrelor medicale nu le-a venit sa creada ce au scos din abdomenul ei. La scurt timp, au realizat ca aceasta sufera de o afecțiune bizara.

- Caz ingrijorator in America. Un copil a ajuns de urgența la spital dupa ce a mancat carne la gratar. Medicii au transmis un semnal de alarma dupa ce au descoperit ce i s-a intamplat baiețelului de 4 ani.