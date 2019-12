Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de modernizare la drumul de rocada ce inconjoara orasul Targu-Jiu nu au inceput nici pana acum. Desi, licitatia de modernizare a drumului a demarat in urma cu peste un an, primaria n-a reusit sa atribuie proiectul. Momentan lucrarile...

- Liceul Teologic din Targu Jiu va avea, incepand de anul viitor, o sala de sport de dimensiuni olimpice. Proiectul are o valoare de aproximativ 600.000 de euro si a fost aprobat de catre Compania Nationala de Investitii din cadrul Ministerului Dezvolt...

- Potrivit reprezentantilor Primariei Slatina, proiectul este finantat prin POR si se va concretiza in amenajarea a 14 kilometri de piste pentru biciclete din centrul municipiului pana in zona industriala si la iesirea din municipiu spre Craiova. 'Proiectul este finantat prin POR (...) si are o valoare…

- Ziarul Unirea Iluminat public modern la Sebeș: O noua finanțare nerambursabila de 2 milioane de lei Proiectul “Modernizare sistem de iluminat public in Cartierul Valea Frumoasei, str. Mihail Kogalniceanu, str. Mircea cel Mare, str. Sava Henția și extindere sistem de ... Iluminat public modern la Sebeș:…

- Zona centrala a Constantei va intra intr un amplu proces de reabilitare si modernizare.Valoarea totala a investitiei pentru imbunatatirea accesului si a mobilitatii pietonale: 89.854.757,70 leiDecebal Fagadau, primarul muncipiului Constanta:"Zona pietonala nu inseamna strict strada Stefan cel Mare,…

- Proiectul "Construire locuinte de serviciu se afla, la aceasta ora, in licitatie dupa ce saptamana trecuta a fost semnata finantarea obiectivului, a anuntat Consiliul Judeteam Calarasi.

- Baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu (foto: Forțele Aeriene Romane) Articol publicat și pe www.G4Media.ro Un document semnat de Ministrul Apararii, Gabriel Leș, prevede ca Romania sa aloce 2,5 miliarde de euro pentru o investiție de mari proporții in Baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu, care ar…

- Investitia in valoare de peste 700.000 de lei va consta in amenajarea unei pasarele de tip hol cu parter si etaj, cu o suprafata de circa 300 metri patrati. In luna mai, consilierii barladeni au aprobat o initiativa ce viza aprobarea documentatiei si a indicatorilor tehnico-economici (faza SF) pentru…