- Summitul Tinerilor, editia a VIII-a, va avea loc anul acesta in perioada 16 - 19 noiembrie, la Targu Jiu, actuala Capitala a Tineretului din Romania, sub conceptul "Abilitate/Agilitate". Summitul Tinerilor 8.0 este dedicat tinerilor, cu varsta cuprinsa intre 16 si 35 de ani, care fac parte din ONG-uri,…

- Un urs a fost semnalat noaptea trecuta in cartierul Barsești, din Targu Jiu. Un conducator auto a observat animalul in timp ce traversa șoseaua in fuga. A sunat la 112 și autoritațile au fost alertate. Tot in Targu Jiu, insa zona Polata, a fost semnalata recent prezența unui urs. Citește și: (VIDEO)…

- Primarul municipiului Targu Jiu, liberalul Marcel Romanescu, s-a alaturat PSD precizand ca pe parcusul mandatelor a avut „piedici nenumarate” din partea celor care ar fi trebuit sa-l sustina, iar PNL Gorj are „alte obiective” la care el nu poate adera.Marcel Romanescu a fost deputat in 2004-2008, dupa…

- Un barbat, de 46 de ani, din Targu Jiu, a fost gasit mort duminica noapte in locuința personala, aflata intr-un bloc din partea de sud a municipiului, relateaza Ziare.com.Locatarii din imobil au simțit un miros greu de suportat dinspre apartamentul barbatului și au decis sa sune la poliție.Din informațiile…

- PSD Gorj anunța ca echipa devine mai puternica „odata cu inscrierea celor aproape 300 de membri noi, impreuna cu intreaga conducere a fostei organizații municipale a PNL”. Mutarea vine cu un an inaintea alegerilor, intr-un context deja plin de tensiuni in coaliție, inainte de adoptarea masurilor de…

- Un accident in care au fost implicate trei mașini s-a produs duminica pe o șosea din județul Gorj. Doua persoane au nevoie de ingrijiri medicale, au anunțat reprezentanții Centrului Infotrafic.Traficul rutier se desfașoara alternativ, dirijat, pe DN 67 Targu Jiu - Motru, in afara localitații Telești…

- Ministrul Culturii, Raluca Turcan, va efectua o vizita in Gorj, joi seara, pentru a participa la Festivalul de Arta “Film in sat”. Este un eveniment cultural, organizat, la Peștișani, de actorul Toma Cuzin, alaturi de autoritațile locale și județene. Festivalul se incheie pe 6 august. Au loc proiecții…