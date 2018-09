Stiri pe aceeasi tema

- Deputat Rodica Paraschiv Astazi, tara noastra sarbatoreste dulcea limba romana – limba noastra materna, oficiala, literara, scrisa sau vorbita, pe internet sau imbogatita cu elemente straine, cultivata sau ”modernizata”. Limba romana este foarte importanta, este parte integranta a identitatii noastre…

- CIA (Agenția Centrala de Informații) a SUA și agenția Stratfor (care este o subsidiara a CIA) anticipeaza schimbari majore pentru continentul european pana in 2025. Stratfor publica regulat rapoarte legate, in general, de subiecte de mare interes și, credem noi, foarte rar s-a inșelat in previziunile…

- Ministerul Finantelor Publice a incarcat pe portalul data.gov.ro situatiile financiare ale operatorilor economici si entitatilor publice, extrase din documentele depuse de acestia. Seturile de date deschise faciliteaza descarcarea, analiza si reutilizarea informatiilor stocate in bazele publice de date…

- O noua statistica a Eurostat arata cat de mult gunoi s-a aruncat in orașe in perioada 1995 – 2016. Trendul este descendent, iar orașele din Romania arunca cel mai puțin gunoi din tot blocul comunitar. Gunoiul produs de orașe este doar 10% din cantitatea totala de gunoi generata in UE. Media Uniunii…

- Cea de-a 23-a editie a festivalului international de folclor "Nunta Zamfirei" va aduce la Bistrita, in perioada 25-31 iulie, sute de "nuntasi" din 15 tari, atat din Europa, cat si din Asia, America de Sud si cea Centrala. Potrivit informatiilor furnizate marti AGERPRES de catre directorul…

- În 2019 se prevede crearea Adunarii Parlamentare a „Inițiativei celor Trei Mari”, la care ar putea fi invitata Republica Moldova și Ucraina, transmite IPN cu referire la o știre „Ukrinform”. Informația a fost comunicata de catre mareșalul Seimului Poloniei…

- Majoritatea oamenilor din tarile central, sud si est-europene sunt impotriva migratiei si considera ca pastrarea culturii crestine este importanta, releva un sondaj de opinie realizat de institutul ungar Nezopont, transmite joi MTI, informeaza Agerpres.Studiul a fost realizat in perioada 11…

- Majoritatea oamenilor din tarile central, sud si est-europene sunt impotriva migratiei si considera ca pastrarea culturii crestine este importanta, releva un sondaj de opinie realizat de institutul ungar Nezopont, transmite joi MTI. Studiul a fost realizat in perioada 11 mai-11 iunie de acest institut…