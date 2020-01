Stiri pe aceeasi tema

- Targoviște a intrat, de astazi, intr-un circuit extrem de select al muzeelor care au expuse statuete de tip Venus. Statueta Post-ul Moment unic pentru arheologia dambovițeana – prima Venus din Romania, expusa la Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței”-Targoviște a inițiat PROGRAMUL NAȚIONAL DE CONCERTE „Comori ale Romanței”, sub patronajul Comisiei Naționale a Romaniei pentru UNESCO, in cadrul caruia vor fi organizate concerte de romanța in zone istorice ale țarii, pentru a celebra prin Romanța Patrimoniului…

- Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania (UZPR)… la 100 de ani. „De fiecare data ziaristii au fost foarte importanti, presa a Post-ul Aniversare, la Targoviște! Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania, la 100 de ani! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- KiK, cel mai popular retailer de imbracaminte la preț redus din Germania, cu o retea de peste 3.500 de magazine Post-ul KiK și-a deschis cel de-al 30-lea magazin din Romania, la Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Anca Stoenescu și Gabriela Irimia de la CSM Targoviște, au obținut calificarea la Jocurile Olimpice de Vara – Tokio Post-ul BASCHET FEMININ 3X3: Romania s-a calificat la Jocurile Olimpice 2020! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Festivalul „Crizantema de Aur” a trecut prin filtrul lui Aurelian Cotinescu, președintele PNL Targoviște care și-a expus public dezamagirea fața Post-ul PNL Targoviște critica organizarea Festivalului „Crizantema de Aur”: “A ajuns cu un circuit inchis” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Manifestarile dedicate Zilei Armatei Romane au debutat la Cimitirul de Onoare Romanesc. Acolo s-au depus coroane de flori de catre Post-ul 25 Octombrie-Ziua Armatei Romane a fost sarbatorita si la Targoviste apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- „Crizantema de Aur” merita sa straluceasca si in alte anotimpuri ale anului „Crizantema de Aur” merita sa straluceasca Post-ul Dupa ce a zabovit timp de trei zile la Targoviste… romanta pleaca sa cucereasca tara apare prima data in Gazeta Dambovitei .