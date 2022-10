Stiri pe aceeasi tema

- Comerț ambulant cu parfumuri contrafacute, jandarmii au intervenit imediat, forțele de ordine in timp ce actionau pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, au depistat astazi, 7 octombrie a.c., o persoana care aborda cetațenii pentru a le oferi spre vanzare produse contrafacute in parcarea…

- Doi adolescenti au fost prinsi de jandarmi in timp ce foloseau aparate cu electrosocuri intr-o statie de autobuz din Targoviste pentru a intimida trecatorii, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Jandarmi Judetean (IJJ) Dambovita.

- Percheziții ale polițiștilor de la economic in 11 locații din județul Timiș. Oamenii legii au descins in locuințele unor femei banuite ca dețineau țigari de contrabanda, dar și haine și parfumuri contrafacute. In urma controalelor au gasit țigari, haine și parfumuri, dar și 4.700 de euro și 4.900 de…

- Romania este o ”natiune ingrijorata” in contextul proximitatii sale din punct de vedere istoric de Rusia, care a invadat acum țara vecina, scrie autorul american de carți politice Robert D. Kaplan, intr-un articol de opinie publicat in agenția de știri americana Bloomberg. Kaplan face o paralela intre…

- Participantii la un cortegiu funerar in Targoviste s-au luat la bataie cu politistii, cauza fiind traseul pe care cortegiul trebuia sa il urmeze, informeaza, marti, IPJ Dambovita, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In cursul zilei de 8 iulie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Ilfov au efectuat verificari pe linia prevenirii și combaterii comerțului cu produse contrafacute, la 8 agenți economici din cadrul unui complex comercial din Dobroești. Polițiștii au intocmit 8 dosare de urmarire…