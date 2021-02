Stiri pe aceeasi tema

- Alaturi de Emil Boc, primar al Municipiului Cluj-Napoca si presedinte AMR, Constantin Toma, primarul Municipiului Buzau si presedinte executiv AMR, Mircia Gutau, primarul Municipiului Ramnicu Valcea, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, primarul Targovistei, Cristian Stan, a participat la o intalnire…

- Emil Boc, liderul Asociației Municipiilor din Romania, a avut o intalnire cu premierul Florin Cițu pentru a discuta despre bugetul pentru administrațiile locale din 2021. Citește și: Analiza │ Romania este condusa de ardeleni: Președintele, serviciul secret, Justiția, Academia, partidele politice…

- Cheltuieliele cu centrele de vaaccinare vor fi suportate de la bugetul de stat, Guvernul urmand sa emita o ordonanța de urgența in acest scop in aceasta saptamana, a anunțat marți Emil Boc, președintele Asociației Municipiilor din Romania, dupa o intalnire a primarilor cu ministrul Finanțelor.

- Cu cateva minute inainte ca Guvernul Florin Cițu sa primeasca votul Parlamentului, liderul PLUS Dacian Cioloș se delimita de numirea lui Sorin Cimpeanu la șefia Educației și arata voalat cu degetul spre liberali.„La fel ca o mare parte a societații civile, și eu, personal, am o nemulțumire cu privire…

- In perioada 16-17 decembrie 2020, a avut loc Adunarea Generala a Asociației Municipiilor din Romania (AMR), membrii asociației alegand noua structura de conducere pentru urmatorii patru ani. Președinte al AMR a fost ales Emil Boc, primarului municipiului Cluj-Napoca, prim-vicepreședinți sunt primarii…

- „Comitetul Director al AMR solicita partidelor parlamentare constituirea cat mai urgenta a Guvernului și aprobarea Legii bugetului de stat pana la sfarșitul anului 2020”. In perioada 16-17 decembrie 2020, a avut loc Adunarea Generala a Asociației Municipiilor din Romania (AMR), municipiile membre ale…

- Cu ocazia Adunarii Generale a Asociatiei Municipiilor din Romania, desfasurata in perioada 16 – 17 decembrie 2020, au avut loc alegeri pentru o noua conducere a AMR pentru urmatorii 4 ani, 2020 – 2024. Presedinte al structurii reprezentative a municipalitatilor din Romania a fost ales primarul municipiului…

- In aceasta dupa-amiaza, am avut onoarea de a fi ales in funcția de membru al Comitetului Director al Asociației Municipiilor din Romania, fiind singurul reprezentant al Regiunii de Dezvoltare Sud-Muntenia The post Primarul municipiului Targoviște, Cristian Stan, este singurul membru din Regiunea Sud-Muntenia,…