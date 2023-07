Stiri pe aceeasi tema

- In perioada urmatoare, sunt prognozate și la nivelul județului Dambovița, zile caniculare, cu temperaturi foarte ridicate. Tragem un semnal de alarma cu privire la creșterea numarului de incendii de vegetație uscata, in condițiile in care, aproape zilnic, pompierii dambovițeni alaturi de pompieri voluntari…

- Avand in vedere temperaturile extrem de ridicate inregistrate in ultima perioada și umiditatea crescuta, condiții propice pentru inmulțirea insectelor care produc disconfort, Primaria Orașului Titu va relua acțiunile de dezinsecție prin aplicarea de tratamente aviochimice. Astfel, in perioada 13 – 19…

- In Municipiul Targoviște a inceput acțiunea de dezinsecție la sol, pe domeniul public, in scopul combaterii insectelor zburatoare și taratoare in stadiul de larva și adult (tigru de platan, țanțari, muște, capușe etc) cu substanțe chimice specifice. Substanțele folosite in acțiunile de dezinsecție…

- Programul educațional ”Vacanța la Muzeu” continua și in acest an cu o oferta diversificata de ateliere și activitați pentru copii. Pornind de la experiența ediției de anul trecut, cand locurile disponibile s-au epuizat intr-o singura zi, anul acesta suplimentam cu doua saptamani oferta programului.…

- Articolul Acțiune de dezinsecție la sol in municipiul Buzau, organizata de RER SUD, in perioada 19 – 27 Iunie 2023 se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Acțiunea de dezinsecție se defașoara conform Planului de Acțiune, conform solicitarii Primarei Municipiului Buzau Acțiunea se va realiza etapizat,…

- In perioada 1-5 iunie, aproximativ 1.000 de polițiști din cadrul structurilor de ordine publica, rutiera, investigații criminale, investigarea criminalitații economice, arme, explozivi și substanțe periculoase, acțiuni speciale, dar și din cadrul structurilor de suport operativ au fost angrenați in…

- La comanda Primariei Municipiului Piatra-Neamț, activitatea de deratizare, dezinfecție și dezinsecție se realizeaza, in intreg orașul, atat pe domeniul public, cat și in beneficiul persoanelor fizice și a firmelor. SC Salubritas SA are concesiune exclusiva pentru aceste activitați in Piatra-Neamț și…

- In perioada 31 mai – 09 iunie 2023, RER Sud desfașoara o acțiune de dezinsecție impotriva capușelor. Acțiunea se desfașoara conform Planului de Acțiune, elaborat in parteneriat cu Primaria Municipiului Buzau. Potrivit unui comunicat de presa al RER Sud, acțiunea se va realiza etapizat, in tot municipiul…