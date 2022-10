Stiri pe aceeasi tema

- Au debutat lucrarile de reabilitare a strazilor din cartierul Prepeleac, prima strada abordata fiind Ion Neculce! Prin proiect este prevazuta refacerea terasamentului, turnarea a doua straturi de asfalt, preluarea apelor pluviale, realizarea trotuarelor, a spațiilor verzi și a marcajelor rutiere.…

- Au inceput lucrarile de reabilitare a strazilor din cartierul Prepeleac, prima strada este Ion Neculce, intervențiile vizeaza refacerea terasamentului, turnarea a 2 straturi de asfalt, preluarea apelor pluviale, dar și realizarea trotuarelor, a spațiilor verzi sau a marcajelor rutiere. Valoarea totala…

- Valentin Mihalache, primarul liberal din Darmanești, este de parere ca va fi o provocare serioasa identificarea firmelor serioase care sa deschida șantiere și sa execute lucrarile pentru care fiecare primarie a obținut bani, prin programul „Anghel Saligny”. Șeful Ligii aleșilor locali ai PNL Dambovița…

- Primaria Miroslava demareaza lucrarile la doua noi sensuri giratorii. Acestea vor fi realizate in localitatea Valea Adanca, la intersectia strazilor Livezilor, Bazei, Principala, Costea Voda si Cornesti (zona Cinci Drumuri), respectiv in localitatea Vorovesti, la intersectia strazilor Prof. Dumitru…

- Cinci proiecte ale primariei municipiului Cluj-Napoca au fost selectate pentru a primi finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, fostul PNDL. Valoarea totala a proiectelor se ridica la aproximativ 43 de milioane de lei.

- Cu finanțare de la Guvernul Romaniei, prin Programul „Anghel Saligny”, din fonduri europene nerambursabile sau de la bugetul local, in Targoviște sunt in diferite stadii de implementare proiecte pentru modernizarea a 43 de strazi. Amanunte a dat primarul Cristian Stan: „Avem 43 de strazi care sunt…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației și Primaria Targoviște au incheiat contractul de finanțare pentru lucrari de modernizare la Școala Radu cel Mare. Valoarea proiectului este de opt milioane de lei iar banii sunt alocați prin Planul Național de Redresare și Reziliența, Componenta…

- CICLOVA ROMANA – Proiectul de asfaltare strazi, aflat in lucru in centrul de comuna, a ajuns la stadiul de 80%. Din declarația primarului Catalin Golu reținem ca este vorba o investiție finanțata prin PNDL 2, in valoare inițiala de 900.000 de euro, supusa insa ajustarilor impuse de evoluția prețurilor!…