TÂRGOVIȘTE: Păstrează BUCURIA copilăriei cu dulciurile celebre produse în Republica Moldova Celebrele dulciuri moldovenești, cu o istorie ce incepe in 1946, pot fi gasite și la Targoviște. Cea mai bogata oferta o are un mic magazin de familie, administrat de Natalia o romana de peste Prut și soțul ei, dambovițean de origine. Cei doi au adus pe piața locala a dulciurilor peste 50 de sortimente produse de fabrica de dulciuri Bucuria, de la Chișinau. Cei doi incearca sa mențina și cel mai bun preț de pe piața, avand și diverse oferte și reduceri. Dulciurile moldovenești sunt recunoscute internațional mai ales prin faptul ca pastreaza rețele apropiate de cele tradiționale, fara mulți aditivi… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol: gazetadambovitei.ro

