- Dupa accidentul de luna trecuta, din Targoviste, atunci cand o tanara de 20 de ani a omorat un barbat pe o trecere de pietoni, aceasta fiind depistata cu cocaina, de data aceasta, o alta tanara a provocat un accident, tot in Targoviste.

- Un sofer care s-a rasturnat cu masina, miercuri, în municipiul Râmnicu Sarat, judetul Buzau, dupa ce a pierdut controlul asupra volanului, a reusit sa salveze pasagerii din autoturism, dupa care a murit, scrie realitatea.net. Soferul, în vârsta de 65 de ani,…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, la pranz, pe Autostrada 1 Sibiu – Sebeș, aproape de localitatea Saliște, o femeie fiind ranita. Din primele informații se pare ca șoferița a pierdut controlul volanului și s-a lovit de parapetul median. Polițiștii ajunși la fața locului spun ca la volan se…

- Ancheta in cazul tinerei care a lovit mortal un barbat pe trecerea de pietoni este preluata de DIICOT. Asta dupa Post-ul Polițiștii au ridicat droguri de mare risc de la domiciliul tinerei care a acidentat mortal un barbat in Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politistii ancheteaza circumstantele in care a avut loc un accident de circulatie produs pe DN 25, dupa ce un barbat de 31 de ani a intrat pe sensul opus de circulatie cu masina pe care o conducea, unde a intrat in coliziune cu un alt autovehicul.

- Un accident rutier produs pe DJ 220, in localitatea Gara Boboc, s-a soldat cu trei raniți. Pe fondul neadaptarii vitezei, un șofer de 55 de ani a pierdut controlul autoturismului și a intrat intr-un copac. Victimele au fost preluate de ambulanța și transportate la spital. Din primele date furnisate…

- Soferita de doar 18 ani se indrepta spre Targoviște, iar la un moment dat a pierdut controul volanului și s-a rasturnat pe campul din vecinatatea DN 71. Un alt șofer, martor la accident, a sunat imediat la 112 și a cerut ajutorul celor de la ambulanța. Un echipaj de la SAJ Dambovița a sosit…

- O tanara de 27 de ani din Constanta a fost incatusata, azi-noapte, in Bucuresti! Femeia a fost la un pas sa ajunga cu masina intr-un lac din zona de nord a Capitalei. Mai mult, nu a cooperat absolut deloc cu politistii sositi la locul accidentului.