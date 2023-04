TÂRGOVIȘTE! Noaptea șoferilor băuți la volan! 1,45, cea mai mare alcoolemie In ultimele 24 de ore, polițiștii targovișteni au descoperit patru șoferi care s-au urcat la volan bine amețiți de bautura. Ieri, 21 aprilie a.c., un targoviștean in varsta de 46 de ani a fost prins in timp ce conducea un autoturism, deși consumase destul de mult alcool. In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,83 mg/l alcool pur in aerul expirat. Tot ieri, un alt barbat a fost depistat conducand pe strazile din Targoviște cu o alcoolemie de 1,12 mg/l alcool pur in aerul expirat. S-a ales cu dosar penal și pentru ca ulterior a refuzat recoltarea de probe biologice.… Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol si foto: gazetadambovitei.ro

