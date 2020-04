Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta noapte, un minor de 16 ani din Racovița, a fost depistat de polițiștii targovișteni in timp ce conducea Post-ul TARGOVIȘTE: Minor depistat de polițisti in trafic, conducand o mașina furata apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Politistii din cadrul Formatiunii de Ordine Publica Simleu Silvaniei au depistat, luni, 30 martie a.c., la ora 20.40, un tanar de 32 ani, din Șimleu Silvaniei, care conducea autoturismul prin localitate, desi autorizatia de circulatie provizorie era expirata. Verificarile efectuate de politisti au stabilit…

- Un baiat de 12 ani, a fost acroșat și accidentat, posibil grav, de un autovehicul. Acesta a fost transportat la Post-ul BALENI: Minor in stare grava dupa ce a fost lovit de o mașina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Polițiștii din cadrul Secției nr. 13 Poliție Rurala Titu au oprit in trafic, pentru control, pe raza localitații Lungulețu, un Post-ul IPJ DAMBOVIȚA: Un minor de 16 ani depistat de polițiști in timp ce conducea un autoturism apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un șofer in varsta de 61 de ani din localitatea Gradinari, județul Caraș-Severin, a fost depistat, joi, de polițiști, cu o alcoolemie de 5,79 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit unor surse locale, barbatul a baut alcool chiar in fața polițiștilor. Barbatul de 61 de ani a fost oprit, joi, de polițiștii…

- In data de 29.02.2020, in jurul orei 21:30, o patrula de siguranța publica din cadrul Politiei Orașului Simeria a depistat in trafic o tanara in varsta de 26 de ani, din Deva, care conducea un autoturism pe raza localitații Saulești. In urma verificarilor in bazele, politistii au stabilit…

- La data de 1 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției Nr. 1 Poliție Rurala Targoviște au reținut pentru 24 de Post-ul ANINOASA: Conducea fara permis și a fost reținut de polițiști in trafic apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- La data de 28 ianuarie 2020, in jurul orei 21.10, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 55 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Ion Lancranjan din municipiu, avand permisul de conducere suspendat. Fața de…