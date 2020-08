Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati din Targoviste au fost retinuti miercuri, de catre politistii din Targoviste care spun ca au pacalit 25 de persoane carora le-au oferit, pe Facebook, jucarii, iar dupa ce au incasat banii nu au mai trimis coletele.

- Doi barbați din Targoviște au fost reținuți miercuri, banuiți ca au pacalit 25 de persoane carora le-au oferit pe Facebook jucarii, iar dupa ce au incasat banii nu au mai trimis coletele, informeaza Mediafax.

- Polițiști din cadrul Secției 14 Rurala Barca au reținut pentru 24 de ore, 4 barbați cu varste cuprinse intre 23 și 45 de ani, toți din comuna Barca, pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Din cercetarile efectuate de polițiști, s-a stabilit…

- La data de 6 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurala Targoviște au depistat, pe raza localitații Post-ul IPJ DAMBOVIȚA: Polițiștii rutieri au depistat in trafic doi barbați ce conduceau autovehicule fara drept apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ieri, 17 iunie 2020, barbatul de 34 de ani, din comuna Cetatea de Balta și tanarul de 17 ani, din comuna Șona, reținuți la data de 16 iunie de polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, pentru mai multe fapte furt, au fost prezentați Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj. Parchetul i-a prezentat…

- La data de 16 iunie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au depistat, pe raza localitaților Targoviște și Dobra, doi Post-ul IPJ DAMBOVIȚA: Trei barbați s-au ales cu dosare penale dupa ce au fost depistați in trafic conducand fara drept sau sub influența drogurilor apare prima data in Gazeta…

- In urma a 3 percheziții efectuate in Dambovița au fost ridicate 388 de comprimate de ecstasy. De asemenea, au fost Post-ul IPJ DAMBOVIȚA: Trei barbați au fost reținuti pentru trafic de droguri și braconaj apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Doi barbați, reținuți de polițistii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște La data de 29 mai a.c., polițiștii din cadrul Poliției Post-ul TARGOVIȘTE: Doi barbați au fost reținuti pentru furt de colete apare prima data in Gazeta Dambovitei .