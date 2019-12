Stiri pe aceeasi tema

Un copil in varsta de doar zece ani, din comuna Cornațelu, Dambovița, a ajuns de urgența la spital dupa ce o petarda i-a explodat in fața. Din pacate, baiețelul risca acum sa-și piarda vedere la un ochi.

In zona C.O.S., pe Șoseaua Gaești din Targoviște, a avut loc o coliziune intre 2 autovehicule. Din accident a rezultat un minor ranit.

Pe Calea București, din Targoviște, un pieton a fost acroșat și accidentat de un autoturism condus de un barbat.

Un copil in varsta de 13 ani a fost ranit grav, vineri seara, dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce mergea pe marginea drumului, in localitatea Sambateni din județul Arad, scrie Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc…

„Prapaditii din privat isi cauta locuri de munca prin alte tari, astia care mai sunt buni de munca, cei care

KFC a deschis primul restaurant din Dambovița, la Targoviște, cu 3 luni inainte de data prognozata inițial. KFC este amplasat

Joi, 24 octombrie 2019, ora 17.30, are loc o noua intalnire „Seara de carte la Targoviste", la sediul Bibliotecii Judetene

Aurel Racovita s-a nascut in orasul Botosani, la 16/29 mai 1890, ca fiu al sotilor Ion si Adela (nascuta Iurascu),