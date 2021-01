Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului, Cristian Stan, viceprimarul Catalin Radulescu si administratorul public, Gabriel Boriga, au urmarit indepartarea primilor metri din fosta conducta magistrala de termoficare, prin care era adusa apa calda de la Termocentrala Doicesti. Cu acest prilej, edilul a reafirmat ca decizia…

- Primarul Municipiului Targoviste, Cristian Stan, a trecut in revista cele mai importante proiecte de investitii pe care administratia publica locala si lea propus pentru acest an. In cadrul unei conferinte de presa la care i-a avut alaturi pe administratorul public Gabriel Boriga si pe cei doi viceprimari…

- Primarul Municipiului Targoviste, Cristian Stan, si presedintele Consiliului Judetean Dambovita, Corneliu Stefan, au fost pe santierul de la Cresa nr. 16, unde se executa lucrari de reabilitare si extindere cu un corp nou de cladire. Este, a detaliat primarul Cristian Stan, un proiect cu o valoare de…

- La Targoviste au fost redeschise, pentru activitati de interior, institutiile de spectacole, restaurantele si cafenelele, in limita a 30% din capacitate.Aceasta masura de relaxare a fost posibila ca urmare a adoptarii HCJSU DAMBOVITA nr. 136/02.01.2021, dupa ce rata de incidenta cumulata a cazurilor…

- Intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul SC Servicii Publice Municipale, avandu-i alaturi pe Cornel Stefan, presedintele Consiliului Judetean Dambovita, vicepresedintele Luciana Cristea, administratorul public Gabriel Boriga, viceprimarii Monica Ilie si Catalin Radulescu, primarul Cristian Stan…

- Din pricina restrictiilor privind adunarile publice, autoritatile locale nu au putut sa organizeze un eveniment dedicat aprinderii bradului de Craciun si a iluminatului festiv. In consecinta, in aceasta seara, de fata fiind cu mult mai putini targovisteni decat in alti ani, primarul municipiului Targoviste,…

- Facebook impreuna cu AFP, un examinator al informatiilor certificat prin Reteaua Internationala de Verificare a Faptelor, lanseaza marti in Romania programul de verificare independenta a informatiei, conform unui comunicat remis AGERPRES. Astfel, atunci cand un examinator al informatiei evalueaza…

- In contextul deciziei guvernamentale fara precedent de a suspenda activitatea pietelor agroalimentare, Cristian Stan, primarul Municipiului Targoviste a discutat cu producatorii locali din Piata 1 Mai pentru a gasi impreuna solutii de a depasi actuala situatie.„Am luat decizia de a reloca activitatea…