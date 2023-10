Stiri pe aceeasi tema

- Sa faci pastrama de oaie acasa poate parea ceva foarte complicat, insa rezultatul final cu siguranța merita. Pastrama de oaie este foarte apreciata pe plaiurile mioritice și adesea este consumata alaturi de alte mancaruri tradiționale. Descopera cum sa faci pastrama de oaie acasa. Ce beneficii și contraindicații…

- Daca te simți confortabil in apa, vrei sa arzi rapid caloriile, sa tonifiezi musculatura, sa te menții in forma sau sa socializezi, acum ai posibilitatea de a te inscrie la cursuri de Aqua Gym in orașul Targoviște! Gimnastica in apa sau Aqua Gym reprezinta o modalitate de a face mișcare fara a pune…

- Daca te simți confortabil in apa, vrei sa arzi rapid caloriile, sa tonifiezi musculatura, sa te menții in forma sau sa socializezi, acum ai posibilitatea de a te inscrie la cursuri de Aqua Gym in orașul Targoviște! Gimnastica in apa sau Aqua Gym reprezinta o modalitate de a face mișcare fara a pune…

- In zilele noastre, majoritatea fructelor și legumelor sunt disponibile in supermaket-uri tot timpul anului. Cu toate acestea, ele sunt mai gustoase și mai pline de nutrienți atunci cand este sezonul lor și este indicat sa le consumam mai degraba proaspete, la timpul lor. Descopera idei de preparate…

- Echinocțiul de toamna 2023 reprezinta inceputul toamnei din punct de vedere astronomic. Echinocțiul de toamna este un moment important din punct de vedere astronomic și poate avea o influența asupra celor mai sensibili dintre noi. Descopera cand este echinocțiul de toamna 2023 și ce tradiții sunt legate…

- Cautarile unei minore de 16 ani, din comuna Dragomirești, plecate de la domiciliu, in data de 3 august, au luat sfarșit. Tanara care plecase voluntar de acasa a fost depistata de polițiști, joi, pe raza municipiului Targoviște. Aceasta nu a fost victima niciunei infracțiuni. „La data de 4 august a.c.,…

- Daca ești pasionat/a de narghilea și vrei sa organizezi cele mai frumoase seri de relaxare alaturi de prietenii tai sau daca vrei sa incerci pentru prima data sa folosești o narghilea, atunci este important sa știi ca ai nevoie de carbuni de calitate. Aceștia, alaturi de o narghilea bine construita…

- Valoarea proiectului implementat de Consiliul Județean Dambovița in urma accesarii de fonduri se ridica la aproximativ 7.300.000 de lei. Așadar, Școala Gimnaziala Speciala va avea: 29 de sali de clasa; 13 cabinete moderne (12 cabinete logopedie, 1 cabinet psihopedagogic); 4 ateliere (1 atelier de…