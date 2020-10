Stiri pe aceeasi tema

- Un caz dramatic a avut loc la Targu Jiu, unde o fata de 12 ani a fost lovita cu salbaticie și umilita de alte trei fete. Asta, in timp ce un baiat filma și se amuza, in loc sa o ajute. Filmarea a fost postata pe Internet, iar Poliția s-a autosesizat demarand o ancheta pentru […]

- Marea parte a populatiei acestei tari se simte abandonata si nereprezentata politic. De foarte mult timp. Abandonata de stat. Adica intre o mare parte a cetatenilor si stat nu exista un minim contract social. Pentru grosul acestei populatii, statul roman este un stat minimal. Aproape inexistent, scrie…

- "Guvernul va colabora cu ANCOM și cu operatorii de telefonie mobila pentru a gasi soluții de extindere a conectarii școlilor internet, pentru desfașurarea cursurilor online in comunitațile in care situația epidemiologica nu va permite prezența fizica la cursuri a elevilor. Potrivit datelor Ministerului…

- Imagini revoltatoare au aparut in spațiul public, cu mancarea pe care pacientele de la Maternitatea din Sibiu o primesc zilnic din partea unitații medicale. Reprezentanții spitalului se apara, spunand ca nu ei furnizeaza alimentele respective.

- Poliția a reușit sa identifice barbații care au chinuit doi cai, zilele trecute, la Valcelele. Animalele au fost lovite cu bata, in plina strada. Autorii actelor de cruzime sunt localnici, unul in varsta de 34 de ani iar celalalt in varsta de 22 de ani. Cel din urma le-a declarat polițiștilor ca se…

- Filmulețul cu o mireasa surprinsa de explozia din Beirut, in timp ce se fotografia, este viral pe internet. Puțini știu ca tanara este o doctorița din SUA și ca, dupa ce a trecut peste șocul deflagrației, a inceput sa acorde primul ajutor raniților din jurul ei.

- Imagini revoltatoare in Pitești: o adolescenta de 14 ani a fost batjocorita și lovita de o alta minora pe motiv ca i-ar fi deranjat prietenii. Incidentul ar fi avut loc in luna iulie dar filmulețul abia acum a fost facut public. Polițiștii s-au autosesizat și au intocmit dosar penal pentru infracțiuni…