O targa care se afla depozitata in subsolul secției de Ortopedie a Spitalului Județean din Timișoara a luat foc in aceasta dimineața. Pentru a preveni extinderea incendiului, obiectul a fost scos in afara cladirii. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit in urma incidentului. „A luat foc o targa in subsolul Ortopediei, cel mai […]