- Refuzul vaccinarii in randul lucratorilor din domeniul sanatații este un fenomen mai general, pe care incearca sa-l analizeze un studiu publicat recent in revista științifica Vaccine X relateaza cotidianul Makedonia. La studiu au participat 1.504 asistente medicale și moașe din 15 țari, iar obiectivul…

- Valeriu Tabara, presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS) „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, susține ca piata funciara din Romania nu este facuta pentru a intari sistemul agricol, ci este tratata ca o piata oarecare, unde se vinde „ciocolata sau bere sau tigari”. El vorbește de decalajul…

- Pasajul rutier Unirii se redeschide circulației inainte de inceperea noului an școlar. Devine cel mai tehnologizat și modern tunel rutier din Romania, spune Daniel Baluța, primarul Sectorului 4. „In numai doua luni, Sectorul 4 a pus in siguranța cel mai important obiectiv de infrastructura din Capitala,…

- - Piața imobiliara din Dubai este in plina expansiune, cu o creștere cu 61,7% a numarului de tranzacții imobiliare in 2022 fața de 2021. Romanii au cumparat apartamente de 75 milioane euro de la dezvoltatorul Sobha din Dubai in primele 7 luni din acest an. In contextul inflaționist și geopolitic…

- ”In contextul inflationist si geopolitic actual, tot mai multi investitori isi indreapta atentia spre piata imobiliara din Dubai, unul dintre cele mai cosmopolite, dar si cele mai sigure orase din lume. In luna iulie a anului curent, de exemplu, in Dubai s-au inregistrat nu doar cele mai multe tranzactii…

- ”Mergem intr-un ritm accelerat cu stocarea gazelor naturale” Foto: romgaz.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - România este peste graficul asumat în fata Comisiei Europene, la stocurile de gaze naturale - a anuntat ministrul Energiei, Virgil Popescu. În…

- Potrivit datelor Direcției Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de catre Asociația Constructorilor de Automobile din Romania, in luna iulie romanii au inmatriculat 12.099 de mașini noi. Aceasta reprezinta o scadere de 21.91%, comparativ cu aceeași luna a anului…