Targ de produse traditionale in Parcul Central din Satu Mare (Foto)

- Alerta ANM: Ninsori viscolite și ger naprasnic! Trei CODURI de vreme severa. Vremea se schimba dramatic. Romania va fi acoperita de un aer rece, siberian. Vin ninsori, viscol și ger pe intreg teritoriul iar vantul va face ca temperatura resimțita va face chiar și de -30 de grade Celsius. Meteorologii…

- „Continuam sprijinirea și promovarea meșterilor artizani și a producatorilor satmareni, prin organizarea unei noi ediții a Targului Produselor Satmarene” este mesajul conducerii Primariei Satu Mare. La acest final de saptamana, intre orele 10.00 și 18.00, in parcul din Piața Libertații, satmarenii sunt…

- Astazi, 8 februarie, de la ora 12.00, a intrat in vigoare o informare de ploi moderate cantitativ și vant. Atentionarea este valabila și pentru judetul Satu Mare. Astfel, pana marți, la ora 12.00, va ploua in cea mai mare parte a țarii, iar in nord-vest și in zona de munte, vor fi cantitați de apa […]

- O noua intervenție reușita a salvatorilor montani satmareni, a avut loc week-end-ul trecut și a constat in cautarea și aducerea la baza muntelui in siguranța a trei tinere din județul Cluj, care s-au ratacit din cauza viscolului și a ceții dense care le-a surprins in Golul alpin Pietroasa. Informațiile…

- In cursul dimineții de astazi, 4 februarie 2021, au mai fost confirmate inca 75 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 18.675. In intervalul 03.02.2021 (10:00) – 04.02.2021 (10:00) au fost raportate 75 decese (42 barbați și 33 femei), ale unor pacienți infectați…

- In cursul dimineții de astazi, 2 februarie 2021, au mai fost confirmate inca 111 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 18.513. In intervalul 01.02.2021 (10:00) – 02.02.2021 (10:00) au fost raportate 111 decese (67 barbați și 44 femei), ale unor pacienți infectați…

- In pragul sarbatorilor de iarna, Primaria Satu Mare impreuna cu Consiliul Județean Satu Mare, in parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltarea Rurala Satmareana invita toți satmareni la Targul Produselor Tradiționale! Evenimentul va avea loc pana la data de 24 decembrie, in Parcul Central din Piața Libertații,…

- Municipiul resedinta de judet imbraca straie de sarbatoare. Bradul de Craciun a fost amplasat in Parcul Central din municipiul Satu Mare. „In aceste vremuri grele, dorim sa oferim satmarenilor puțin din magia Craciunului! Avem nevoie sa ne bucuram, chiar daca anul acesta vom petrece sarbatorilor mai…