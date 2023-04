Târg de Paște la Catedrala „Sfânta Vinere” Centrul Școlar pentru Educație Incluziva „Speranța” Zalau – unitate de invațamant special finanțata de Consiliul Județean Salaj, in parteneriat cu Asociația Plai Transilvan, organizeaza duminica, 9 aprilie, un targ de Paște in scop caritabil. Evenimentul va avea loc in curtea Catedralei „Sfanta Vinere” din Zalau, intre orele 10 și 12. In cadrul targului veți putea alege dintr-o varietate de produse specifice și decorațiuni tematice de Paște, realizate cu maiestrie și daruire de catre elevi, parinți și cadre didactice. O parte din fondurile stranse vor fi donate familiei unuia dintre elevii… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

