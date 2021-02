Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de oameni au așteptat in ger, sambata, la muzeul Antipa din capitala. Motivul il reprezinta o expoziție de reptile care poate fi vazuta zilele acestea in București. Deși s-au inregistrat mai mult de minus un grad Celsius in capitala, lumea s-a inghesuit la coada pentru a achiziționa bilete. In…

- Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” va invita, in perioada 22 februarie - 7 martie 2021, de luni pana duminica, intre orele 10:00 - 16:30, la Targul de Marțișor intitulat „Primavara in sat” și organizat cu ocazia venirii primaverii. Ca in fiecare an, meșteri populari și artiști plastici vor…

- Vremea se va incalzi semnificativ in Bucuresti pe parcursul zilei de luni, iar temperatura maxima va fi in jur de 14 grade Celsius, valoare cu mult mai ridicata decat in mod normal la aceasta data, potrivit prognozei speciale pentru Capitala realizate de Administratia Nationala de Meteorologie. Cerul…

- Etniile minoritare reprezinta o bogatie pentru poporul roman, prin contributie lor la viata culturala, stiintifica si economica a tarii, iar prin spiritul de convietuire si acceptare reciproca au adus un plus de valoare, a afirmat, vineri, ministru Culturii, Bogdan Gheorghiu, la cea de-a doua editie…

- Mesajul a fost prezentat de consilierul prezidențial Sergiu Nistor, de la Departamentul Cultura, Culte si Minoritați Naționale, in cadrul evenimentului „Ziua Minoritaților Naționale - Contribuții la cunoașterea patrimoniului etnologic al minoritatilor nationale”, organizat in format on-line de Muzeul…