Târg de mărțișoare – da, talcioc – ba! Incepand de saptamana aceasta, pe platoul din Piața Daciei va funcționa tradiționalul targ de flori și marțișoare dedicat inceputului lunii martie. In timp ce evenimente de acest gen se desfașoara in intreaga țara, talciocul buzoian sta inchis din cauza unei decizii a guvernului pe care mulți o contesta. Potrivit viceprimarului Ionuț Apostu, targul de marțișoare … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

