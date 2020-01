Târg de joburi Silverhand România în orașul Suceava Silverhand Romania organizeaza in Suceava interviuri de angajare in Europa. SILVERHAND este o agenție multinaționala de recrutare și consiliere in cariera cu sedii in Romania, Polonia, Ungaria, Slovacia si Bulgaria. Colaboram cu angajatori din Germania, Austria, Olanda, Islanda, Danemarca, Belgia, Suedia, Norvegia, Elveția, Canada. Silverhand este cea mai ușoara cale pentru a gasi un job […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

