Târg de Crăciun: un copil a fost ucis de o sculptură de gheaţă care s-a prăbuşit peste el Politia a precizat ca "potrivit primelor constatari, o sculptura pe gheata s-a prabusit si un bloc de gheata a lovit din pacate un copil mic".



Potrivit martorilor, un echipaj de prim-ajutor a ajuns rapid la fata locului si a incercat sa resusciteze victima inainte de a o urca in ambulanta pentru a o transporta la spital.



"Copilul a suferit rani grave si a murit in ambulanta", a declarat politia, potrivit dcnews.ro



O ancheta a fost deschisa si politia a lansat un apel la martori pentru a prezenta circumstantele acestui accident, produs la cativa metri de patinoarul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un copil si-a pierdut viata duminica seara la Targul de Craciun din Luxemburg, fiind lovit de o sculptura de gheata care s-a prabusit, a informat politia luxemburgheza, relateaza luni AFP. Accidentul s-a produs in jurul orei 20:00 (19:00 GMT), a anuntat politia, care a precizat ca, "potrivit…

- A doua zi a weekendului inaugural începe cu jocuri organizate de cel mai nonconformist ONG din România, Beard Brothers. De la ora 15:00, Cercul Întreg așteapta vizitatorii la bradul mare, la o șezatoare plina de farmec. Prichindeii vor fi întâmpinați de…

- Achizitiile aflate in derulare pe care municipalitatea le face pentru Targul de Craciun insumeaza 5,6 milioane lei, reprezentand cea mai mare suma prevazuta in acest scop in ultimii patru ani, in timp ce "banii de la obiectivele de investitii se taie sistematic", precizeaza USR Bucuresti. …

- USR Bucuresti o acuza pe Gabriela Firea ca organizeaza cel mai scump Targ de Craciun din ultimii patru ani si, foarte probabil, cel mai scump din istoria Bucurestiul, fiind in derulare achizitii in valoare de 1,2 milioane de lei la care se adauga onorariile artistilor potrivit news.ro”Record…

- Cel mai spectaculos targ de Craciun din Romania și-a deschis porțile la Sibiu, iar miile de luminite colorate au marcat oficial inceputul sezonului de iarna. Cei care ajung in Piata Mare, anul acesta, vor avea parte si de o surpriza. Organizatorii au montat o roata uriasa, din care se poate admira intreg…

- ULTIMA ORA..O ambulanța a fost solicitata sa intervina in cazul unui tanar prabușit inconștient pe trotuar. Incidentul a avut loc chiar in fața unui fast-food situat in centrul orașului. Salvatorii sosiți la fața locului l-au gasit intins pe caldaram și au solicitat sprijinul trecatorilor ca aceasa…

- Vineri, 15 noiembrie, mare sarbatoare mare, chiar la noi, in… Piața Mare! E ziua cand se va deschide mult-așteptatul Targ de Craciun, eveniment aflat anul acesta la cea de-a 13-a ediție. Read More...

- Pana la sfarsitul anului, un numar de 14 dispecerate din tara ar urma sa fie complet integrate, astfel incat sa includa, alaturi de Pompieri si Ambulanta, si reprezentanti ai altor servicii, precum Politia sau Jandarmeria, a precizat miercuri seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed…