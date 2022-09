Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a X-a editie a Zilelor Muzeului Taranului se va desfasura, incepand de joi si pana pe 18 septembrie, in preajma sarbatorii Inaltarea Sfintei Cruci, la Muzeul National al Taranului Roman.

14-17 septembrie 2022| Targul de C`Arte Alba Transilvana, ediția a XIII-a, la Alba Iulia: Ateliere creative, concerte, expoziții și teatru

Duminica, 28 august, la Cinema Muzeul Țaranului din București a avut loc gala de inchidere a celei de-a doua ediții a ABIFF - Animation Bucharest International Film Festival, cu prezentarea caștigatorilor competiției internaționale de scurtmetraje de anim

- A zecea editie a Zilelor Muzeului Taranului va avea loc intre 8 si 18 septembrie. Ca in fiecare inceput de toamna, in preajma sarbatorii Inaltarea Sfintei Cruci, cunoscuta in popor si ca Ziua Crucii, Muzeul National al Taranului Roman intampina anotimpul cu expozitii noi, Festivalul povestirilor…

- Cetatea Capidava va fi in acest week-end scena de desfașurare a unui inedit eveniment cultural care se desfașoara sub deviza „Asculta Vinul, Citește Istoria, Scrie Povestea!”, transmit organizatorii intr-un comunicat de presa. Proiectul pilot „VinSToria – Experiențe culturale, cu arheologie, istorie…

Muzeul National „George Enescu" aniverseaza 141 de ani de la nasterea compozitorului, printr-o serie de evenimente, intre 19 si 21 august

O serie de evenimente dedicate centenarului Marin Preda vor avea loc in zilele de 4 si 5 august, la sediul expozitiei de baza a Muzeului National al Literaturii Romane din Strada Nicolae Cretulescu 8

- „Soferul din Oz", cel mai recent roman al scriitorului iesean Dan Lungu, prezinta povestea lui Sergiu, un boxer ratat care incearca sa traiasca o viata normala. Intr-un limbaj spumos, in care nu lipsesc umorul, empatia si dimensiunea sociologica, Dan Lungu combina povesti de dragoste cu radiografia…