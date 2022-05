Târg de Cariere, la Teatrul Național din Târgu Mureș Teatrul Național din Targu Mureș va gazdui marți, 10 mai, intre orele 11.00 – 19.00, o noua ediție a Targului de Cariere. Peste 30 de companii din diverse domenii de activitate pun la dispoziție mii de locuri de munca pentru cei care vor lua parte la eveniment. Targul de Cariere este locul unde poți lua … Post-ul Targ de Cariere, la Teatrul Național din Targu Mureș apare prima data in Stiri din... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din acest an a Zilelor Targumureșene va avea loc in perioada 23-26 iunie, a anunțat vineri, pe pagina sa de Facebook, Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș. Vom reveni cu programul evenimentului, in momentul in care acesta va fi anunțat de catre organizatori. (Redacția) Post-ul Cand…

- Gradina zoologica din Targu Mureș este una dintre cele mai mari din țara. A fost inaugurat in 1964 și este situata pe Platoul Cornești, o zona impadurita. A pornit de la 700 de metri patrați și a ajuns, un an mai tarziu, la peste 20 de hectare. Cei care se intreaba ce animale sunt la … Post-ul Ce animale…

- Ziua Inimii sarbatorita cu entuziasm la AMA Center. Anul acesta micuții de la Centrul educațional AMA Learning Center din Targu-Mureș au fost Eroii Inimii facand o promisiune, fața de noi și fața de cei care ne sunt dragi, sa avem grija de inimile noastre. Situat pe strada Calarașilor nr. 80, centrul…

- Un elev mureșean are o lucrare expusa la Detroit Institute of Arts (DIA), unul dintre cele mai mari muzee din Statele Unite ale Americii . Aris Jonah O"Connor a studiat la Liceul Vocațional de Arta din Targu Mureș. Din septembrie anul trecut, a fost admis la Detroit School of Arts, un liceu de arte…

- Un barbat in varsta de 30 de ani din localitatea Sancraiu de Mureș a fost batut, in data de 27 martie, in zona Complexului de Agrement și Sport "Weekend" din Targu Mureș. Ulterior, barbatul care era casatorit și tatal unei fetițe de 4 ani a decedat, in data de 2 aprilie, și a fost condus … Post-ul NOUTAȚI…

- Teatrul Național din Targu Mureș anunța o noua reprezentație a comediei poetice „Lucruri nespuse", in regia Letei Popescu. Spectacolul este primul dintr-o serie-program de regie al Letei Popescu pentru urmatorii trei ani, un proiect de teatru popular in care regizoarea reviziteaza structurile clasice,…

- Un barbat in varsta de 30 de ani din localitatea Sancraiu de Mureș a fost batut, in data de 27 martie, in zona Complexului de Agrement și Sport "Weekend" din Targu Mureș. Ulterior, barbatul care era casatorit și tatal unei fetițe de 4 ani a decedat, in data de 2 aprilie, și a fost condus … Post-ul Detalii…

- Daca dai Bac-ul și ești interesat sa te pui la punct cu istoria, participa la un webinar gratuit de istorie susținut de Corina Lenard din Targu-Mures. Ești invitat la o pregatire de 2 ore la la Istorie in care iți poți afla secretele despre cum sa inveți eficient in timpul ramas pana la BAC. Fii … Post-ul…