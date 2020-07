Târg cu produse locale, în centrul Clujului Organizat pe perioada a zece zile, din 9 pâna în 19 iulie, Târgul Produs de Cluj reunește 30 de întreprinzatori clujeni care vor expune brânzeturi și preparate din carne, miere de albine, uleiuri presate la rece, lavanda, produse cosmetice și de igiena personala, sucuri, siropuri și gemuri naturale, turta dulce, prajituri și ciocolata de casa. Alaturi de acestea, vizitatorii târgului vor avea la dispoziție costume populare, bijuterii lucrate de mâna, obiecte de marochinarie și jucarii. &"Revenim la Cluj-Napoca și organizam târgul… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Frontul Civic Unit (FCU) a facut apel la un protest anti-COVID in doua orașe din Romania: Cluj-Napoca și București. La Cluj, absolut nimeni nu a ieșit in strada, locația stabilita fiind Piața Unirii. In cursul zilei de astazi, 4 iulie, protestatarii trebuiau sa militeze impotriva impotriva masurilor…

- Sambata 4 iulie, in Piața Unirii din Cluj-Napoca in cadrul evenimentului /FORM Your Days va urca pe scena Alexandru Tomescu, cel mai cunoscut violonist roman contemporan, artistul pentru care muzica nu are limite, gata sa inte

- Un șofer nu a calculat bine inalțimea camionului pe care il conducea și a reușit sa rupa bariera de la intrare de pe strada Mamaia, din Cluj-Napoca.Semnele de pe bariera sunt vizibile, dar probabil șoferul era atent la telefon și nu la trafic.Rezultatul se vede in fotografia de mai jos. Bariera a fost…

- Un șofer nu a calculat bine inalțimea camionului pe care il conducea și a reușit sa rupa bariera de la intrare de pe strada Mamaia, din Cluj-Napoca.Semnele de pe bariera sunt vizibile, dar probabil șoferul era atent la telefon și nu la trafic.Rezultatul se vede in fotografia de mai jos. Bariera…

- A fost alerta la intersecția strazilor Avram Iancu și Calea Turzii din Cluj-Napoca, marți, in jurul pranzului. O autospeciala de ambulanța a izbit un autoturism chiar in intersecție. Asistenta din ambulanța a fost ranita ușor in urma coliziunii dintre cele doua autovehicule. In autospeciala nu se afla…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc luni seara in Piața Avram Iancu, din Cluj-Napoca.Din price el informații, o mașina a Jandarmeriei a fost lovita din lateral.In urma impactului, o persoana a fist ranita ușor.La fața locului intervin echipaje SMURD și ale Poliției.Vom reveni…

- Politistii din Cluj-Napoca au deschis, joi, un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor dupa ce i-au prins in flagrant pe angajatii unui restaurant din centrul municipiului in timp ce serveau clienti, in interiorul localului."Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca,…

- Polițiștii au descins pe strada Napoca nr. 6. la Ristorant Exclusive, dupa ce au fost suspiciuni ca erau clienți in interior.Conform unor surse, patronul susține ca nici vorba sa fie deschis, dar poliția susține contrariul.”Polițiștii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Secția 1 au surprins…