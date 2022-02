Stiri pe aceeasi tema

- De luni a inceput campania de inventariere efectuata de salariații primariei de la cabinetul primarului a gospodariilor din Burdujeni sat care vor sa fie racordate la gaz metan, a anunțat primarul Ion Lungu. „Mulțumesc cetațenilor din cartier care au apreciat inițiativa primariei și colaboreaza in acest…

- Azi-noapte, in jurul orei 01.40, echipajul de terapie intensiva SMURD din cadrul ISU Bistrița – Nasaud care transporta un pacient la Institutul Inimii din Cluj Napoca a fost implicat intr-un accident rutier minor, cu cateva sute de metri inainte de a ajunge la destinație. Pacientul din ambulanța SMURD…

- O ambulanța SMURD care transporta un bistrițean la Institutul Inimii din Cluj-Napoca a fost implicata intr-un accident cu o mașina de Cluj, chiar inainte de a ajunge la Institut, asta-noapte. Pacientul din ambulanța SMURD a fost preluat de alt echipaj medical și transportat la Institutul Inimii. acientul…

- Persoanele care nu sunt inscrise pe lista unui medic de familie sau care nu au medic de familie in judet, pot solicita sa fie testate la domiciliu in cazul in care prezinta simptome specifice infectiei cu SARS-CoV-2. Astfel, persoanele care au simptome ca tuse, febra, dureri musculare, pierderea gustului…

- In noiembrie 2021, in Romania au murit 38.653 de persoane, cu 5.942 mai puține decat in octombrie 2021, dar cu o mare creștere fața de 20.696 de oameni in noiembrie 2019 , cand nu incepuse pandemia de COVID, arata datele publicate vineri, 14 ianuarie, de Institutul National de Statistica (INS). Mortalitatea…

- Primarul Emil Boc a spus ca pe viitor, cand va fi funcțional trenul metropolitan, calatorii vor putea circula gratuit cu autobuzul sau metroul in Cluj-Napoca.Trenul metropolitan va fi terminat in 2030”Avem o distanța de 43 de km, de la Nadașel la Bonțida, cu 22 de stații, inclusiv stații noi, de la…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud sustine, in aceasta saptamana, ultimele doua partide din turul Ligii Nationale: joi, 25 noiembrie, la Cluj-Napoca, cu Universitatea, si duminica, 28 noiembrie, la Sala Sporturilor din Constanta, cu SCM Politehnica Timisoara. Dupa debutul cu dreptul ca antrenor…

- Persoanele care locuiesc, muncesc sau studiaza in Cluj și au implinit varsta de 18 ani, iși pot exprima votul pentru proiectele preferate, declarate eligibile in cadrul procesului Bugetare participativa 2021.