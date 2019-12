Târg caritabil de Crăciun pentru doi copii din Izvoare Universitatea din Craiova a deschis, ieri, o noua editie a Targului de Craciun Winterland. Sute de aranjamente specifice sarbatorilor de iarna au fost realizate de studentii de la Peisagistica si se pot gasi in holul central al Universitatii din Craiova pana pe data de 16 decembrie. Decoratiunile sunt realizate, cu multa imaginatie, din lemn, crengi de brad, globuri, ceara. Targul de Craciun a ajuns anul acesta la cea de a IX-a editie. In deschidere au cantat studentii de la Teologie. Targul are si la aceasta editie scop caritabil. Cu banii care se vor strange, organizatorii vor sa aduca mai multa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

