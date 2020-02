Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cativa ani, Nicoleta Diaconu a ramas insarcinata, iar medicul i-a recomandat repaus la pat in primele trei luni. Ca sa isi ocupe timpul, Nicoleta a inceput sa faca bratari, apoi le vindea si dona banii obtinuti. Asa a intrat voluntariatul in viata ei, neasteptat si fara vreun plan croit in…

- Pe cat este depopulara in social media, pe atat de solitara este in viața de zi cu zi.Andreea Mantea nu a fost niciodata genul de femeie extrem de expansiva șisociabila, insa mutarea in Turcia, dublata de programul de filmari incarcat,i-a amplificat tendința spre o viața retrasa. Andreea Mantea este…

- Filmul de acțiune "Baieți rai pe viața/ Bad Boys for Life", cu Will Smith și Martin Lawrence, se menține pe primul loc in box office-ul romanesc, cu incasari de 1.911.395 de lei de vineri pana duminica, potrivit Cinemagia, scrie Mediafax.Will Smith și Martin Lawrence iși reiau personajele…

- Catalin Maruța implinește astazi 42 de ani, iar de ziua lui,Andra i-a facut cea mai frumoasa declarație de dragoste. Cei doi formeaza unuldintre cele mai solide cupluri din showbiz. Au impreuna doi copii și o casnicieașa cum au visat. Andra a postat pe contul de socializare un mesaj emoționantpentru…

- Ziarul Unirea Proiect INEDIT. Un tanar student a readus la viața celebrul model Dacia 1300, iar rexultatul e incredibil Poporul nostru a fost, este și va fi mereu unul extrem de talentat și inventiv. Fie ca vorbim despre literatura, pictura sau sculptura, mereu a existat cate o personalitate reprezentativa,…

- Zeci de elevi din Piatra Neamt participa, in cadrul unui proiect aerospatial, la cursuri despre comunicatii digitale si viata in spatiul cosmic. Elevii de gimnaziu vor intra in legatura cu astronauti de la bordul Statiei Spatiale Internationale carora le vor pune intrebari.

- Liderul PLUS, Dacian Ciolos, a criticat, marți, „seninatatea” ministrului Educației, Monica Anisie. „Sistemul de educație din Romania nu e in stare sa formeze tineri capabili sa se descurce in situații concrete de viața, dar ministrul Educației ne spune sa stam liniștiți, pentru ca elevii știu. In…

- Putin peste 50- dintre elevii romani sunt capabili sa-si foloseasca cunostintele invatate la scoala in viata de zi cu zi. Romania a obtinut rezultate mai slabe la testele PISA 2018 comparativ cu testarile din 2015 si 2012, atat la matematica – 430 puncte, cat si la Stiinte – 426 puncte si la Citire…