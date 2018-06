Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca, in cazul in care se va constata ca nu a existat o semnatura a unei persoane care sa reprezinte institutia pe protocolul incheiat in 2009 intre instanta suprema, Parchetul General si SRI,…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca, in cazul in care se va constata ca nu a existat o semnatura a unei persoane care sa reprezinte institutia pe protocolul incheiat in 2009 intre instanta suprema, Parchetul General si SRI,…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, vineri, ca posturile judecatoarelor Gabriela Barsan si Corina Corbu, achitate definitiv in primavara acestui an, nu au fost scoase la concurs dupa trimiterea lor in judecata, asa cum eronat ar fi aparut in spatiul…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca, in cazul in care se va constata ca nu a existat o semnatura a unei persoane care sa reprezinte institutia pe protocolul incheiat in 2009 intre instanta suprema, Parchetul General si SRI,…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca, in cazul in care se va constata ca nu a existat o semnatura a unei persoane care sa reprezinte institutia pe protocolul incheiat in 2009 intre instanta suprema, Parchetul General si SRI,…

- Premiera pentru lumea justiției din Alba Iulia. Vineri va avea loc o conferința internaționala care va avea ca tema independența și imparțialitatea justiției la Curtea Europeana a Drepturilor Omului. Președintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, Procurorul General al Parchetului…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a anuntat joi, in plenul Consiliului Superior al Magistraturii, ca va sesiza Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si Inspectia Judiciara, in urma afirmatiilor aparute in spatiul public cu privire

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie ICCJ , Cristina Tarcea, a anuntat joi, in plenul Consiliului Superior al Magistraturii, ca va sesiza Consiliul Suprem de Aparare a Tarii si Inspectia Judiciara, in urma afirmatiilor aparute in spatiul public cu privire la vizitele pe care le ar fi facut…