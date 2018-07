Stiri pe aceeasi tema

- CCR-presedintele Romaniei obligat sa emita decretul de revocare a sefei DNA Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu. Curtea Constitutionala a României a publicat motivarea deciziei prin care a stabilit ca presedintele României urmeaza sa emita decretul de revocare din…

- Ieri, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca asteapta motivarea Curtii Constitutionale in ceea ce priveste decizia referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, subliniind ca procurorii nu trebuie sa fie „controlati politic”, iar autoritatea ministrului Justitiei ar trebui sa fie folosita…

- Procurorul Felix Banila, propus de ministrul Tudorel Toader la functia de sef al DIICOT, a afirmat marti, la Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) unde a fost audiat, ca independenta procurorilor nu poate fi afectata de ministrul Justitiei, a carui autoritate este limitata prin lege.

- "A nu se confunda independenta procurorilor in instrumentarea cauzelor/constand in administrarea probatoriului, adoptarea solutiilor legale/, cu faptul ca acestia isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului justitiei, referitoare la administrarea justitiei sau promovarea politicii penale!",…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca asteapta motivarea CCR referitoare la revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, afirmand insa ca procurorii nu trebuie sa fie ”controlati politic” si cia acestia sunt sub autoritatea, nu in ministrului Justitiei. „Astept motivarea Curtii, pe care o…

- Procurorul-sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, considera ca, prin decizia data, Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a plasat de fapt parchetele nu sub autoritatea, ci sub exercitiul potential discretionar al ministrului Justitiei, care este om politic sau sustinut politic. "Prin decizia…

- Ministrul Tudorel Toader considera ca decizia Curtii Constitutionale de miercuri cu privire la existenta unui conflict intre puteri in cazul respingerii revocarii sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, se bazeaza pe principiul conform caruia procurorii isi desfasoara activitatea sub autoritatea ministrului…

