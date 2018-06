Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca, in cazul in care se va constata ca nu a existat o semnatura a unei persoane care sa reprezinte institutia pe protocolul incheiat in 2009 intre instanta suprema, Parchetul General si SRI,…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, vineri, la Alba Iulia, ca, in cazul in care se va constata ca nu a existat o semnatura a unei persoane care sa reprezinte institutia pe protocolul incheiat in 2009 intre instanta suprema, Parchetul General si SRI,…

- Demersul presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, vine dupa ce fostul sef al institutiei, Nicolae Popa, a declarat, luni, ca nu a semnat protocolul dintre SRI, PG si Inalta Curte, el plecand in pensie mai devreme decat a fost semnat documentul. Cristina Tarcea, a declarat,…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a trimis o sesizare Parchetului General, pentru a se verifica daca au fost savarsite infractiuni de fals la incheierea protocolului de cooperare ICCJ-PG-SRI, cu referire la semnatura lui Nicolae Popa, fostul ...

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a trimis o sesizare Parchetului General, pentru a se verifica daca au fost savarsite infractiuni de fals la incheierea protocolului de cooperare ICCJ-PG-SRI, cu referire la semnatura lui Nicolae Popa, fostul presedinte al Instantei…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a declarat astazi ca "se gandeste" sa faca o sesizare la Parchetul General in legatura cu reclamatia lui Nicolae Popa ca semnatura care apare pe protocolul intre ICCJ, DNA si SRI nu este a lui.

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a declarat marti ca "se gandeste" sa faca o sesizare la Parchetul General in legatura cu reclamatia lui Nicolae Popa ca semnatura care apare pe protocolul intre ICCJ, DNA si SRI nu este a lui. Nicolae Popa, fost presedinte al ICCJ,…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, i-a trimis marti o scrisoare deschisa lui Claudiu Manda, presedintele Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI, in care solicita sa-i trimita un al doilea protocol…