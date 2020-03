Tărâţele curăţă pielea şi previn cancerul Tarațele sunt cojile sau invelișul boabelor de grau, care raman dupa macinare și cernere. Sunt o sursa remarcabila de vitamine din complexul B (B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9), magneziu, calciu, potasiu și aminoacizi. In trecut, tarațele reprezentau un remediu valoros pentru intarirea sanatații și vindecarea bolilor, datorita proprietaților nutritive, detoxifiante, laxative, remineralizante și tonice generale. Tarațele de grau se folosesc in unele zone ale țarii la prepararea borșului crud, o bautura foarte sanatoasa, recomandata de asemenea in numeroase afecțiuni. Apa de tarate energizeaza, imbunatațește… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

