Uniunea Salvam Taranul Roman (USTR) solicita autoritatilor acordarea de ajutoare de stat legumicultorilor mici si medii, in contextul preturilor foarte scazute de achizitie la legumele de sezon, arata Agerpres. Intr-o scrisoare deschisa a organizatiei, adresata autoritatilor, se arata ca legumicultorii au suferit pierderi in cursul anului 2020, ca urmare a inchiderii pietelor agroalimentare, a pietelor en-gros, precum si din cauza masurilor dispuse in sectorul HoReCa.

"In plus, in anul 2020, am avut si inghet timpuriu, grindina, inundatii urmate de seceta si cu toate acestea s-au realizat…