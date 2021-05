Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei suspecteaza o intelegere ilegala de tip cartel intre furnizorii de energie, intrucat acestia nu au achizitionat electricitatea pentru populatie la cele mai mici costuri posibile, a declarat ministrul de resort, Virgil Popescu, intr-un interviu acordat Agerpres. Ministrul de resort…

- OMV Petrom va actiona ca operator al perimetrului Neptun Deep din Marea Neagra in situatia acceptarii ofertei Romgaz de catre ExxonMobil, a anuntat, vineri, OMV Petrom, intr-un comunicat transmis AGERPRES. "OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est si Romgaz, cel mai mare producator…

- Executivul a adoptat miercuri doua proiecte de hotarari care prevad acordarea unor ajutoare de stat, pentru anul 2021, in suma totala de peste 105,7 milioane lei, pentru facilitarea inchiderii minelor Lonea si Lupeni, din cadrul Complexului Energetic Hunedoara si a unor mine apartinand Societatii Nationale…

- Romgaz a transmis asocierii Duro Felguera - Romelectro notificarea de reziliere a contactului de lucrari privind dezvoltarea CTE Iernut, cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, din cauza neexecutarii, in termen, a obligatiilor contractuale de catre executant, se arata intr-un raport al Bursei de Valori…

- Vodafone anunța, in premiera in Romania, un proiect de padure inteligenta, conectata la rețeaua Supernet. Padurea, situata in județul Covasna, a fost dotata cu un sistem de monitorizare și semnalizare in timp real a sunetelor specifice exploatarilor forestiere, ceea ce ajuta la combaterea defrișarilor…

- RESITA – Proiectul investițional de completare a Axului de 400 kV Banat, parte a Inelului de 400 kV al Romaniei, marcheaza progrese importante prin retehnologizarea a doua stații-cheie: Reșița și Timișoara. Aceste investiții, cu o valoare totala de aproximativ 42 de milioane de euro, vor face posibila…

- Consultantul politic Anton Pisaroglu, ales de curand vicepreședintele Consiliului de Afaceri Romano-American (CARA), subliniaza ca investițiile americane in Romania sunt pe un trend ascendent, iar relațiile politice foarte bune dintre SUA și Romania constituie o baza excelenta pentru noi proiecte…

- Consiliul de Afaceri Romano-American deruleaza proiectul „Make it in Romania”, cu obiectivul de a dezvolta relațiile economice romano-americane și a aduce Statele Unite ale Americii printre primele 3 țari care investesc in Romania. In vederea realizarii acestui obiectiv, Consiliul de Afaceri…