Tarabele cu mâncare ale lui Chef Scărlătescu, închise de OPC Celebrul bucatar a avut parte de o surpriza atunci cand angajatii OPC au venit in inspectie. Din 7 standuri, i-au inchis mai mult de jumatate pentru diverse nereguli. Bucatarii lui Scarlatescu spun ca lucreaza ca la carte si ca nimic nu este in neregula. Dupa cateva zeci de minute, standurile au fost redeschise iar activitatea reluata. Inspectorii de la OPC au declarat ca peste mancare era DEPOZITAT deterrgent, acesta fiind unul dintre motivele pentru care s-au inchis temporar standurile. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

