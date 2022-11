Țara vecină României care a decis plafonarea prețurilor la ALIMENTE Romanii se zbat sa o scoata la capat de la inceputul anului cu prețurile alimentelor care au explodat, pe langa cele la utilitați. Ungaria a decis recent plafonarea prețurilor la oua si cartofi, insa vecinii noștri au impus inca din februarie un pret maximal la lapte, zahar, faina, ulei de floarea soarelui, carne de porc si de pui. Citeste articolul mai departe pe ziuadecj.ro…

