- Statul Major al Forțelor Armate al Ucrainei a anunțat intr-o postare pe Facebook, ca Rusia efectueaza „mobilizare forțata” in zonele pe care le ocupa in regiunea Donețk, informeaza Newsweek . In raportul armatei ucrainene se noteaza ca decizia Rusiei de a obliga oamenii sa intre in serviciul militar…

- UPDATE Peste 250 de soldați ucraineni de la Azovstal s-au predat forțelor ruse, iar Kievul a declarat ca a ordonat evacuarea intregii uzine, acesta fiind sfarșitul celei mai sangeroase batalii din Europa din ultimele decenii, scrie Reuters. Mariupol este acum in intregime controlat de ruși. Reuters…

- Kremlinul a respins miercuri informațiile potrivit carora presedintele rus Vladimir Putin ar intentiona sa declare in mod oficial razboi Ucrainei si o mobilizare generala la 9 mai, cand Rusia celebreaza victoria fostei Uniuni Sovietice impotriva armatei naziste in cel de-al doilea razboi mondial, informeaza…

- Sanctiunile impuse impotriva Rusiei in urma invadarii Ucrainei nu vor fi ridicate pana la semnarea unui acord de pace intre Moscova si Kiev, a declarat luni seara cancelarul german Olaf Scholz, care a adaugat ca ii revine Ucrainei sa decida ce fel de pace doreste, transmite Reuters. Intr-un interviu…

- Un oficial european a schitat la un briefing de presa patru obiective ale ofensivei lansate de Rusia in Donbass, a doua faza a razboiului declansat de Vladimir Putin in Ucraina, relateaza Insider.

- Premierul ungar Viktor Orban este gata sa castige alegerile generale de duminica cu o marja confortabila, desi nu suficienta pentru a asigura o alta supermajoritate in parlament, potrivit ultimului sondaj, scrie Bloomberg, citat de Ziarul Financiar . Partidul lui Viktor Orban, Fidesz, are un sprijin…

- Republica autoproclamata Donețk ar putea cere alipirea la Rusia, spune Denis Pușilin – președinte al acestei Republici. El a adaugat ca aspirația putea fi observata inca din 2014. Pe de alta parte, teritoriul separatist Lugansk, a carui independenta a fost recunoscuta de Moscova, ar putea organiza in…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a inceput sa se pregateasca pentru un razboi impotriva Ucrainei imediat dupa victoria lui Joe Biden la alegerile prezidentiale din SUA, alegerea liderului democratilor in fruntea Stetelor Unite insemnand pentru liderul rus o confruntare inevitabila – potrivit unui raport…