Stiri pe aceeasi tema

- Știați ca Renault are un parteneriat special cu serviciile de pompieri din mai multe țari de pe glob? Datorita acestei colaborari unice, veche de mai bine de un deceniu, pompierii sunt pregatiți temeinic sa intervina in cazul unei situații nefericite. Haideți sa aflam impreuna povestea din spatele acestei…

- Știați ca Renault are un parteneriat special cu serviciile de pompieri din mai multe țari de pe glob? Datorita acestei colaborari unice, veche de mai bine de un deceniu, pompierii sunt pregatiți temeinic sa intervina in cazul unei situații nefericite. Haideți sa aflam impreuna povestea din spatele acestei...

- Despre plante, secvența lui Fibonacci și o bizarerie preistorica ● S-a extras atat de multa apa din subteran, incat s-a modificat axa de rotație a planetei ● Insomniacii traiesc mai puțin, dar nu din cauza lipsei de somn

- Trei barbați din Iași sunt considerați adevarați eroi, reușind sa salveze, prin solidaritate și generozitate, sute de vieți. Este vorba despre trei donatori de sange care frecventeaza regulat Centrul Regional de Transfuzie Sanguina din Iași.

- Peter Szilagyi a subliniat ca, in urma „dictatului pacii de la Trianon”, maghiarii au fost animați de speranța ca „limba noastra materna, tradițiile și cultura noastra nu vor face parte doar din memorie, ci și din realitatea vieții de zi cu zi. Din 2010, Guvernul ungar depune eforturi pentru a indeplini…

- Peter Szilagyi a subliniat ca, in urma „dictatului pacii de la Trianon”, maghiarii au fost animați de speranța ca „limba noastra materna, tradițiile și cultura noastra nu vor face parte doar din memorie, ci și din realitatea vieții de zi cu zi. Din 2010, Guvernul ungar depune eforturi pentru a indeplini…

- Populatia totala a Austriei a crescut anul trecut la peste 9 milioane de locuitori, in parte datorita afluxului de ucraineni care au fugit de invazia Rusiei, transmite DPA. Aproape 137.000 de persoane au imigrat in Austria in 2022, a anuntat joi Biroul de statistica din Austria. Numarul noilor sositi…