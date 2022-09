Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 5 septembrie, incepe scoala. Clopotelul suna intai, insa, in buzunarele parintilor. Inflatia si scumpirile la energie si carburanti au „explodat" si celor necesare unui elev din prima zi. Newsweek a calculat „ghiozdanul minim" si a ajuns la minimum 1.000 de lei. Rechizitele, imbracamintea, incaltamintea,…

- Astazi este ziua in care s-au scumpit țigarile și alcoolul. Au fost operate scumpirile și, totodata, astazi a intrat in vigoare și creșterea impozitelor pe veniturile din jocurile de noroc. Luna august a venit cu scumpiri la care romanii nu s-ar fi așteptat, in general pentru tutun și bauturi alcoolice.

- Fumatorii și consumatorii de alcool vor plati de luni, 1 august, mai mult, lucratorii din construcții, agricultura și industria alimentara nu vor mai beneficia de anumita facilitați fiscale in cazul in care caștiga lunar peste 10.000 de lei brut, lucratorii care au serviciu part-time vor plati contribuții…

- Țara noastra are numeroase locuri spectaculoase, iar turiștii se pot bucura de momente relaxante și liniștite. Daca vrei sa te bucuri și tu de o vacanța fara sa te coste nimic, dar și de o priveliște frumoasa, Transalpina este destinația perfecta pentru a petrece momente frumoase alaturi de cei dragi.…

- De luna viitoare, romanii se vor confrunta cu un nou val de scumpiri, ca urmare a modificarilor aduse Codului Fiscal. Primele care iși vor face efectul de la 1 august 2022 sunt majorarile de accize pentru alcool și tutun. Potrivit proiectului de ordonanta pentru modificarea Codului Fiscal, publicat…

- Luna august a acestui an nu vine cu vești deloc bune pentru fumatori. Aceștia vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar pentru viciul lor. Acciza la țigari va crește cu 31 de lei, incepand cu prima zi a lunii viitoare.

