Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul din Australia va interzice vanzarea de țigari electronice fara prescripție medicala, inclusiv a celor care nu conțin nicotina. Astfel de produse vor putea fi cumparate doar din farmacii. Țigarile electronice vor fi puse in ambalaje asemanatoare produselor farmaceutice, iar concentrațiile de…

- Fumatul tigarilor electronice cu aroma de menta este asociat cu o functie pulmonara deficitara comparativ cu utilizarea acestor dispozitive pentru "vaping" fara mentol, conform unui studiu recent, relateaza UPI.Cercetarea, publicata luni de Universitatea din Pittsburgh, Statele Unite, a constatat…

- Un studiu recent arata ca fumatul tigarilor electronice cu aroma de menta este asociat cu o functie pulmonara deficitara, comparativ cu utilizarea acestor dispozitive pentru „vaping" fara mentol.

- In aceasta propunere este rezultatul consumului nejustificat de antibiotice fara prescriptie medicala care a condus la cresterea rezistentei bacteriilor la acest tip de medicamente. Romania se afla pe un loc fruntas in Uniunea Europeana in ceea ce priveste consumul de antibiotice, iar acest lucru se…

- Unele dulciuri rusești au un ingredient secret: sangele de taur. Deși pare greu de crezut, copiii din Rusia primesc cu buna știința astfel de produse care pot fi cumparate din farmacii. Cu siguranța acum va intrebați deja care e motivul pentru care le este administrat un desert de acest fel. Raspunsul…

- Agentia americana pentru alimente si medicamente (FDA) a autorizat miercuri vanzarea fara reteta medicala a unui antidot deosebit de eficient pentru reanimarea victimelor facute de supradozele de opioide, denumit Narcan, informeaza AFP.Aceasta decizie era asteptata cu mare nerabdare, pentru a face…

- Majoritatea romanilor fumeaza, dar viciul s-a imparțit in mai multe categorii de-a lungul vremurilor. Mai exact, unii oameni adora țigarile normale, iar alții au ales țigari electronice pentru cafeaua de dimineața. Cu toate astea, un numar mare din aceste persoane nu știu care este obiceiul mai nociv.…