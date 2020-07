Stiri pe aceeasi tema

- Grecia a anuntat marti ca masca va fi din nou obligatorie in magazine, banci, servicii publice si cvasitotalitatea locurilor inchise, in contextul unei cresteri a numarului cazurilor de coronavirus, informeaza Agerpres , care citeaza AFP.

- Purtarea mastii a devenit obligatorie miercuri in principatul Andorra pentru orice persoana de peste zece ani in spatiile publice, dupa o reaparitie a cazurilor de COVID-19, informeaza AFP, preluat de Agerpres.

- Franta va trebui sa instituie purtarea obligatorie a mastii in spatiile publice inchise pentru a stapani epidemia de COVID-19 care da semne de revenire, a declarat marti presedintele Emmanuel Macron, potrivit AFP. ''Doresc ca masca sa fie obligatorie in toate locurile publice inchise'', a spus liderul…

- Primarul de Chisinau, Ion Ceban, a anuntat ca, incepand cu ziua de joi, 7 mai, in toate spatiile publice inchise (spatii comerciale, farmacii, dar si altele) din Capitala, purtarea mijloacelor de protectie a gurii si nasului este obligatorie. Administratorii localurilor enumerate nu vor permite cetatenilor…

